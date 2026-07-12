12H SOUS LE SIGNE DE LA PALESTINE, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

12H SOUS LE SIGNE DE LA PALESTINE Samedi 5 septembre, 10h30 Le Rocher de Palmer Gironde

GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS

TARIF RÉDUIT: 5€

TARIF PLEIN : 10€

TARIF SOUTIEN : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T23:00:00+02:00

Cet événement festif, familial et convivial met en lumière la culture palestinienne sous toutes ses formes et donne la parole à des Palestiniens et Palestiniennes, vivant à Bordeaux, ailleurs en France ou récemment réfugié·es, qui nous font découvrir différentes facettes de leur culture. La journée s’ouvre par divers ateliers culturels (broderie, danse, calligraphie, musique…), gratuits sur réservation, puis se poursuit avec un repas palestinien partagé, une projection de film, des rencontres avec des artistes, pour se clôturer sur un spectacle avec lecture de poèmes, musiques et chants palestiniens.

LE PROGRAMME

10:30 – 12:30 : ateliers culturels (gratuit)

12:30 – 14:00 : repas partagé (payant)

14:00 – 16:00 : projection (gratuit)

16:30 – 18:30 : table ronde (gratuit)

20:00 : concert de Mohammad Kahla (payant)

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/12h-sous-le-signe-de-la-palestine-05092026-0830 »}]

L’association Education avec Gaza 33, en lien avec le Rocher de Palmer, consacre une journée entière, pour la 3e année consécutive, à la culture palestinienne à travers des ateliers, rencontres, p …