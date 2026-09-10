Comptines et galipettes Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Comptines et galipettes

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-29 2026-11-28

Atelier de découverte du corps et des sons, du rythme et des mots à travers des comptines lues ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psycho-motricienne.

Durée 45 minutes, pour les touts-petits de 0 à 3 ans.

Sur réservation au 05.56.03.93.93 (places limitées). .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Comptines et galipettes

L’événement Comptines et galipettes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains