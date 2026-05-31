Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon
Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon jeudi 9 juillet 2026.
Comptines et musique Jeudi 9 juillet, 17h00 place Gisele halimi Métropole de Lyon
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00
Pour petits et grands
Dans le cadre des jeudis de l’été organisés par le Centre social de la Duchère , des contes et des chansons à paratger !
D’autres interventions artistiques sur place ..
place Gisele halimi place Gisèle Halimi 69009 Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.centresocialsauvegarde.fr »}]
Contes et musique comptines été soir chansons
Katarina François
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