Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon

Comptines et musique Jeudi 9 juillet, 17h00 place Gisele halimi Métropole de Lyon

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Pour petits et grands

Dans le cadre des jeudis de l’été organisés par le Centre social de la Duchère , des contes et des chansons à paratger !

D’autres interventions artistiques sur place ..

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Contes et musique comptines été soir chansons

Katarina François