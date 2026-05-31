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Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon

Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon

Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : place Gisele halimi

Adresse : place Gisèle Halimi 69009

Ville : 69009 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : gratuit

Comptines et musique Jeudi 9 juillet, 17h00 place Gisele halimi Métropole de Lyon

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Pour petits et grands
Dans le cadre des jeudis de l’été organisés par le Centre social de la Duchère , des contes et des chansons à paratger !
D’autres interventions artistiques sur place ..

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Contes et musique comptines été soir chansons

Katarina François

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