Webinaire GOOGLE « Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, je sécurise mon identité numérique sur Internet », Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon

Webinaire GOOGLE « Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, je sécurise mon identité numérique sur Internet » Mardi 7 juillet, 09h00 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

9h à 10h Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn (niveau 1) « Apprenez les bases du personnal branding et mettez en avant votre profil et vos compétences sur les réseaux sociaux Objectifs d’apprentissage – Comprendre l’importance des réseaux sociaux dans une recherche d’emploi – Savoir utiliser LinkedIn dans sa recherche d’emploi – S’aider de l’IA pour optimiser son profil LinkedIn » » » 10h à 11h J’apprends à sécuriser mes données personnelles sur internet (niveau 1) Comp

Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/588810 »}]

9h à 10h Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn (niveau 1) « Apprenez les bases du personnal branding et mettez en avant votre profil et vos compétences sur les réseaux soci Marché du travail Les outils du numérique