Concarn’ Coeur Concarneau

Concarneau

Concarn’ Coeur

Kerandon Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Activ ‘Sport, spécialisé dans la prévention santé par l’activité physique est à l’initiative de la Concarn’Cœur depuis 2022 il s’agit d’un temps fort de prévention à Concarneau -Parcours du Cœur grand-public- sous l’égide de la

Fédération Française de Cardiologie.

L’édition 2026 est organisée en liaison étroite avec le Club Cœur et Santé Finistère Sud créé l’an dernier par l’ouverture de l’antenne de Quimper en mars et celle de Concarneau en septembre.

L’objectif reste la prévention auprès des habitants du territoire de CCA et de sensibiliser le plus grand nombre aux risques cardiovasculaires, quels que soient l’âge et les capacités physiques.

Le Club Cœur et Santé Finistère Sud sera présent sur le village santé. Un village sport-santé proposera des animations sportives ainsi que des informations dispensées par des professionnels de santé et des éducateurs sportifs.

Au programme

09h30 ouverture du village sport-santé

09h50 échauffement collectif avant les courses et les marches

10h00 départ des coureurs

10h05 départ des marcheurs

11h30 départ de la course enfants

Les parcours

• 4,5 km marche ou course, accessible à tous (accès PMR)

• 9,5 km marche ou course, pour les participants souhaitant un défi sportif plus soutenu !

Course enfants

Des courses pour les enfants seront également organisées afin d’initier les plus jeunes à la pratique sportive en toute sécurité. Au programme pour les 6-11 ans (CP-CM) un parcours de 650m, sans classement, uniquement pour le plaisir de courir entre amis pour une bonne cause.

Un stand de crêpes et de boissons sera présent sur le village afin de prolonger ce moment de partage.

Marchez, courez, informez-vous et soutenez une grande cause !

Que vous soyez sportif, marcheur occasionnel ou simplement solidaire, rejoignez-nous pour faire battre le cœur de Concarneau lors de cette 5ᵉ édition de la Concarn’Cœur !

Accès pour trouver le lieu de l’événement, indiquez sur votre GPS École élémentaire de Kerandon. .

Kerandon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 13 82 24 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concarn’ Coeur

L’événement Concarn’ Coeur Concarneau a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC CCA