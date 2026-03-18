Concentration Canoë-Kayak Haut Agout Brassac
Concentration Canoë-Kayak Haut Agout Brassac samedi 17 octobre 2026.
Concentration Canoë-Kayak Haut Agout
Pont Viel, Lamontélarié Brassac Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Un rassemblement de kayakistes confirmés, parcours avec difficulté classé IV avec passages V (sur une échelle allant jusqu’à VI), pour la descente de l’Agoût entre Pontviel et Brassac, suite à un lâcher d’eau exceptionnel d’EDF.
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Pont Viel, Lamontélarié Brassac 81260 Tarn Occitanie +33 6 77 63 05 43 cbck@free.fr
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English :
A gathering of confirmed kayakers, course with difficulty classified IV with passages V (on a scale going until VI), for the descent of Agoût between Pontviel and Brassac, following an exceptional release of water of EDF.
L’événement Concentration Canoë-Kayak Haut Agout Brassac a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux