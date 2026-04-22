CONCENTRATION NATIONALE EN L’HONNEUR DE VÉLOCIO Théâtre Municipal Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-Bains

CONCENTRATION NATIONALE EN L’HONNEUR DE VÉLOCIO

Théâtre Municipal Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Concentration nationale en l’honneur de VELOCIO.

Parcours libre jusqu’à Lamalou les Bains Inscriptions obligatoires au départ.

RDV devant le Théâtre, avenue Charcot à Lamalou les Bains.

Accueil, point café au pied de la stèle. Apéritif 12h.

Casse croûte 5€ sur réservation departement34-webmaster@ffvelo.fr ou 06 87 29 28 74

Information au https://herault.ffvelo.fr avant le 26 avril 2026

Le Comité Départemental de Vélo de l’Hérault organise, sous l’égide de la Fédération Française, avec le concours des Villes de Lamalou les Bains et Rosis, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Souvenir Vélocio, lors d’une concentration nationale en l’honneur de Paul de Vivie dit Vélocio, 1853-1930, figure emblématique du cyclotourisme français.

Parcours libre jusqu’à Lamalou les Bains Inscriptions obligatoires au départ.

Départ Devant le Théâtre, avenue Charcot à Lamalou les Bains.

Accueil, point café au pied de la stèle

Apéritif 12h (clôture 13h)

Casse croûte 5€ sur réservation departement34-webmaster@ffvelo.fr ou 06 87 29 28 74

Information au https://herault.ffvelo.fr avant le 26 04 2026 .

Théâtre Municipal Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 87 29 28 74 departement34-webmaster@ffvelo.fr

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English :

National concentration in honor of VELOCIO.

Free route to Lamalou les Bains ? Registration compulsory at the start.

RDV in front of the Théâtre, avenue Charcot in Lamalou les Bains.

Welcome, coffee point at the foot of the stele. Aperitif at 12 noon.

Snacks 5? upon reservation: departement34-webmaster@ffvelo.fr or 06 87 29 28 74

Information at https://herault.ffvelo.fr before April 26, 2026

L’événement CONCENTRATION NATIONALE EN L’HONNEUR DE VÉLOCIO Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 HERAULT SPORT