Informations pratiques

Bazens

Concert 100% rock du Lot et Garonne

Place du Château Bazens Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Au programme : le duo BICEPHALE à l’énergie brute et textes accrocheurs, et le groupe MAVIDA avec au chant La Papesse à la séduisante voix grave, uniquement des compositions originales à découvrir lors du concert d’été Rock au Château organisé par les Amis de Bazens. Une belle soirée festive vous attend ! .

Place du Château Bazens 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 27 61 63 lesamisdebazens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert 100% rock du Lot et Garonne

L’événement Concert 100% rock du Lot et Garonne Bazens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas