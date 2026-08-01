Concert 100% rock du Lot et Garonne Bazens
samedi 29 août 2026 · Bazens
Informations pratiques
Bazens
Concert 100% rock du Lot et Garonne
Place du Château Bazens Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Au programme : le duo BICEPHALE à l’énergie brute et textes accrocheurs, et le groupe MAVIDA avec au chant La Papesse à la séduisante voix grave, uniquement des compositions originales à découvrir lors du concert d’été Rock au Château organisé par les Amis de Bazens. Une belle soirée festive vous attend ! .
Place du Château Bazens 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 27 61 63 lesamisdebazens@gmail.com
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English : Concert 100% rock du Lot et Garonne
L’événement Concert 100% rock du Lot et Garonne Bazens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas