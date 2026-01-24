CONCERT 15000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Une expérience sonore et visuelle XXL où l’énergie du rock rencontre l’émotion du chant choral.

500 choristes pour un show 100% rock !Unique en Europe, cet événement hors du commun fait vibrer les plus grandes salles de France !De Queen à AC/DC, en passant par The Rolling Stones, Nirvana ou Depeche Mode, redécouvrez les plus grands classiques du rock interprétés par 500 voix puissantes accompagnées de musiciens live.Une expérience sonore et visuelle XXL où l’énergie du rock rencontre l’émotion du chant choral.Vibrez, chantez, partagez — et laissez-vous emporter dans une ambiance électrique ! .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie contact@archipel-thau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An XXL sound and visual experience where the energy of rock meets the emotion of choral singing.

L’événement CONCERT 15000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Sète a été mis à jour le 2026-01-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE