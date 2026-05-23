BALADE CONTÉE ENTRE TERRE ET MER Sète
BALADE CONTÉE ENTRE TERRE ET MER Sète samedi 13 juin 2026.
Sète
BALADE CONTÉE ENTRE TERRE ET MER
Sète Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les conteuses des Voix du Vent proposent une balade contée au sommet du Mont Saint-Clair, aux Pierres Blanches.Elles y partagent des contes portés par le vent, entre senteurs marines et parfums de garrigue. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 80 33 66 86 lesvoixduvent@yahoo.fr
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L’événement BALADE CONTÉE ENTRE TERRE ET MER Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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