FLAMENCO BABEL TORRE VIVA DAVID CORIA Sète

FLAMENCO BABEL TORRE VIVA DAVID CORIA

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 40 EUR

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-12

2026-06-11

Le Flamenco fait son grand retour au Théâtre de la Mer !Le Théâtre Molière → Sète & l’Agora, Cité internationale de la Danse-Montpellier vous donnent rendez-vous les 11 & 12 juin au Théâtre de la Mer pour la première mondiale de Babel Torre Viva de David Coria.Et si construire une tour symbolique devenait un acte de communion ? À l’ère des fractures, sept danseurs et un chanteur explorent l’utopie d’un commun encore possible. Leurs corps, unis dans la différence, résistent et rappellent que créer ensemble reste un verbe d’espoir. Une célébration de ce qui nous relie, malgré tout. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Flamenco makes a comeback at the Théâtre de la Mer! Sète & l?Agora, Cité internationale de la Danse-Montpellier invite you to the Théâtre de la Mer on June 11 & 12 for the world premiere of David Coria?s Babel Torre Viva.

