STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète
STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète jeudi 11 juin 2026.
Sète
STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX
Sète Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-12
Avec Pas courageux, l’humoriste Yvain livre un spectacle mêlant stand-up, one-man-show et improvisation, porté par un humour tendre et autodérisoire.À travers ses anecdotes du quotidien, il embarque le public dans un univers aussi drôle qu’attachant. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13
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English :
L’événement STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète a été mis à jour le 2026-05-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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