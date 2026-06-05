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STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète

STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète jeudi 11 juin 2026.

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : 15 15 15

Sète

STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX

Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-12

Avec Pas courageux, l’humoriste Yvain livre un spectacle mêlant stand-up, one-man-show et improvisation, porté par un humour tendre et autodérisoire.À travers ses anecdotes du quotidien, il embarque le public dans un univers aussi drôle qu’attachant.   .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 

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English :

L’événement STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète a été mis à jour le 2026-05-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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