DESSINS EN VRAC

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découper, déplacer, peindre en transparence, déborder.Comment trancher en superposant des surfaces, comment fabriquer des lignes avec les bords de la matière?

Avec Catherine RobelinDécouper, déplacer, peindre en transparence, déborder.Comment trancher en superposant des surfaces, comment fabriquer des lignes avec les bords de la matière? Peinture, papiers et tissus sont de la partie et Raoul Dufy aussi.Publics adolescents et adultes .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English :

How to cut, move, paint transparently, overflow: how to cut by superimposing surfaces, how to make lines with the edges of the material?

L’événement DESSINS EN VRAC Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE