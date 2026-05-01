Sète

THÉÂTRE LE DROIT DE VOTE DES FEMMES

503 boulevard Pierre Mendès France Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre des Rendez-vous de FiloMer, l’atelier Théâtre de FiloMer présente Le Droit de vote des femmes, un spectacle retraçant le long combat des femmes pour devenir citoyennes à part entière.À travers une création mêlant théâtre, textes, poésies, chansons et musique, les comédiens font revivre les grandes étapes de cette conquête entre 1872 et 1945. Guidé par la figure d’Hubertine Auclert, considérée comme la première suffragette française, le spectacle explore les luttes, les résistances et les avancées qui ont marqué l’histoire des droits des femmes.Entre différentes époques, transformations scéniques et prises de parole, cette aventure théâtrale rend hommage à celles et ceux qui ont contribué à faire évoluer les mentalités et les libertés.Un spectacle engagé et sensible, dédié à toutes les femmes et à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre ce chemin vers l’égalité.Auteur-metteur en scène Maria Isabelle San GinésLe Droit de vote des femmes de l’atelier théâtre de FiloMer.Comédiens Élisabeth Bayet, Jean-Paul Cerisié, Any Davidson, Andrea-Viviane Desrosiers, Danielle Guérin, Yolande Hermand, Philippe Leprince, Maribel, Moune Pons, Danielle Servel.Avec les voix de Jean Veyry et Maribel.Enregistrement des voix Gérard Corporon.Animation des images Arthur Mesnier Lumières Patrice Deuze.Technicien Joël Maurovic.Régisseur de La Passerelle Frederic Baglieri.Assistant plateau Stanislas Konopnicki. .

503 boulevard Pierre Mendès France Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 63 70 62 30 filomerr@orange.fr

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L’événement THÉÂTRE LE DROIT DE VOTE DES FEMMES Sète a été mis à jour le 2026-05-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE