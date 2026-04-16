Sète

L’ ART PREND LE LARGE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Exposition gratuite et singulière des sculptures, peintures, photographies. Avec animations musicales en soirée jusqu’à 23h . Restauration rapide et boissons sur place plus gourmandises sucrées toute la journée<;

Exposition gratuite et singulière des sculptures, peintures, photographies. Avec animations musicales en soirée jusqu’à 23h . Restauration rapide et boissons sur place plus gourmandises sucrées toute la journée<; .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 20 66 28 90 plagette.sete@gmail.com

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English : L’ ART PREND LE LARGE

Free exhibition of sculptures, paintings and photographs. With musical entertainment in the evening until 11pm. Fast food and drinks on site plus sweet treats all day<;

L’événement L’ ART PREND LE LARGE Sète a été mis à jour le 2026-04-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE