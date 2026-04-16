L’ ART PREND LE LARGE Sète
L’ ART PREND LE LARGE Sète vendredi 15 mai 2026.
Sète
L’ ART PREND LE LARGE
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
Exposition gratuite et singulière des sculptures, peintures, photographies. Avec animations musicales en soirée jusqu’à 23h . Restauration rapide et boissons sur place plus gourmandises sucrées toute la journée<;
Exposition gratuite et singulière des sculptures, peintures, photographies. Avec animations musicales en soirée jusqu’à 23h . Restauration rapide et boissons sur place plus gourmandises sucrées toute la journée<; .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 20 66 28 90 plagette.sete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’ ART PREND LE LARGE
Free exhibition of sculptures, paintings and photographs. With musical entertainment in the evening until 11pm. Fast food and drinks on site plus sweet treats all day<;
L’événement L’ ART PREND LE LARGE Sète a été mis à jour le 2026-04-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- THÉÂTRE RETOUR DE LA PRÉFECTURE Sète 17 avril 2026
- CONCERT SYMPHONIQUE Sète 17 avril 2026
- IMPROVATAR QUAND L’IMPRO REVISITE LE CINEMA Sète 17 avril 2026
- CONCERT CHANSONS ET TOILES Casa de España de Sète Sète 18 avril 2026
- CONCERT SACHKA Sète 18 avril 2026