Sète

FESTIVAL QUEERS

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

L’association Querrs, en partenariat avec Le Dancing, organise une soirée festive mêlant bingo queer, concert et DJ set dans le cadre de son festival.Le rendez-vous est donné le vendredi 29 mai 2026 à partir de 18h30 au Dancing à Sète.À 19h, place au Bingo Queers animé par Coco Banana et Gutenbearg. Les participants pourront acheter leurs cartons sur place (2 € le carton) et tenter de remporter de nombreux lots dans une ambiance conviviale et décalée.À 21h30, le groupe Les Miss’U proposera un concert inspiré des musiques des îles du Pacifique, enrichi de grands classiques rock’n’roll et de tubes incontournables de la culture populaire.La soirée se poursuivra à partir de 23h avec un DJ set de Jackson Molok, entre deep house, nu-disco, soul et funk.Entrée gratuite hors participation au bingo.Bar et foodtruck sur place. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 51 32 75 50 queersete@gmail.com

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English :

L’événement FESTIVAL QUEERS Sète a été mis à jour le 2026-05-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE