Sète

EVA JEAN JE SUIS TON PÈRE… AVEC LE LOOK DE TA MÈRE

Sète Hérault

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

À l’affiche de la Scène Parisienne, après le Point Virgule à Paris et en tournée partout en France, Eva Jean (alias David Jean) a été nommée en 2023 aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie Meilleur Spectacle Musical .Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, nous offre un seul en scène musical unique en son genre ! Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes…Humour, Stand-Up, Comédie, Chant et Titres Originaux.Le talent est partout et surtout live ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13

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L’événement EVA JEAN JE SUIS TON PÈRE… AVEC LE LOOK DE TA MÈRE Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE