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EVA JEAN JE SUIS TON PÈRE… AVEC LE LOOK DE TA MÈRE Sète

EVA JEAN JE SUIS TON PÈRE… AVEC LE LOOK DE TA MÈRE Sète vendredi 15 mai 2026.

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : 22 22 22

Sète

EVA JEAN JE SUIS TON PÈRE… AVEC LE LOOK DE TA MÈRE

Sète Hérault

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

À l’affiche de la Scène Parisienne, après le Point Virgule à Paris et en tournée partout en France, Eva Jean (alias David Jean) a été nommée en 2023 aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie Meilleur Spectacle Musical .Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, nous offre un seul en scène musical unique en son genre ! Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes…Humour, Stand-Up, Comédie, Chant et Titres Originaux.Le talent est partout et surtout live !   .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 

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L’événement EVA JEAN JE SUIS TON PÈRE… AVEC LE LOOK DE TA MÈRE Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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