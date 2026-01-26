K-LIVE FESTIVAL 2026 SEA, ART & SOUND

Sète Hérault

2026-06-02

2026-06-07

2026-06-02

Festival d’art urbain et de musiques actuelles à Sète.

K-LIVE, arpenteur d’espacesComme à son habitude, le festival K-LIVE investira la Ville de Sète et ses recoins du 2 au 7 juin 2026.Instinctivement tournée vers la mer et l’avenir, la 19e édition du festival accueillera des street artistes pour enrichir le MaCO (Musée à Ciel Ouvert), des événements gratuits toute la semaine et le K-LIVE Klub au Théâtre de la Mer avec Thylacine et Photons.Dans un monde qui s’accélère et se parcourt à grandes enjambées, arpenter l’espace est une invitation à mesurer la terre au pas avec une sensibilité particulière. Être(s) sensible(s), tout autant que les espaces naturels et humains avec lesquels les artistes interagissent et se révèlent. Il s’agit alors de connaître ses limites, d’apprivoiser les distances pour dépasser certaines frontières, de créer du lien et de nouveaux espaces pour celles et ceux qui en manquent.Musée à Ciel Ouvert (MaCO)La cartographie du MaCO s’enrichira de nouvelles œuvres sur des surfaces mises à la disposition des artistes à travers diverses collaborations notamment avec IFREMER, Habitat Jeunes, le Club SC Sète et l’ESAT de Frontignan.Avec plus d’une quarantaine d’œuvres depuis 2007, le Musée à Ciel Ouvert du K-LIVE est un prétexte à ralentir le pas pour parcourir la ville.Le reste de la programmation sera dévoilé bientôt, avec les immanquables rendez-vous K-LIVE Beach, K-LIVE Exquis Block Party, K-LIVE Talk et le nouveau temps K-LIVE Piknik !Retrouvez toute la programmation ici https://k-live.fr/programmation/ .

Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Urban art and contemporary music festival in Sète.

