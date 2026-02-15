RESTO LIVE DUO NO LIMIT SHOW GOLDMAN

Quartier de la Corniche Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Partant du constat que Jean-Jacques Goldman manque profondément à la scène française, le duo No Limit a imaginé un spectacle hommage mêlant musique live, images vidéo et interprétation des chansons iconiques du célèbre auteur-compositeur.

Partant du constat que Jean-Jacques Goldman manque profondément à la scène française, le duo No Limit a imaginé un spectacle hommage mêlant musique live, images vidéo et interprétation des chansons iconiques du célèbre auteur-compositeur.Porté par Philippe Sompayrac et François Rozet, le public est invité à se replonger dans l’univers intemporel de l’artiste à travers ses plus grands titres, pour une soirée rythmée par l’émotion, le partage et la nostalgie, fidèle à l’esprit et à la sensibilité de son œuvre.Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

Quartier de la Corniche Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Recognizing that the French music scene deeply misses Jean-Jacques Goldman, the No Limit duo have created a tribute show combining live music, video images and performances of the famous songwriter’s iconic songs.

L’événement RESTO LIVE DUO NO LIMIT SHOW GOLDMAN Sète a été mis à jour le 2026-02-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE