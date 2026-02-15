RESTO LIVE DUO NO LIMIT SHOW GOLDMAN Sète
RESTO LIVE DUO NO LIMIT SHOW GOLDMAN Sète vendredi 22 mai 2026.
RESTO LIVE DUO NO LIMIT SHOW GOLDMAN
Quartier de la Corniche Sète Hérault
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
2026-05-22
Partant du constat que Jean-Jacques Goldman manque profondément à la scène française, le duo No Limit a imaginé un spectacle hommage mêlant musique live, images vidéo et interprétation des chansons iconiques du célèbre auteur-compositeur.Porté par Philippe Sompayrac et François Rozet, le public est invité à se replonger dans l’univers intemporel de l’artiste à travers ses plus grands titres, pour une soirée rythmée par l’émotion, le partage et la nostalgie, fidèle à l’esprit et à la sensibilité de son œuvre.Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .
Quartier de la Corniche Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com
Recognizing that the French music scene deeply misses Jean-Jacques Goldman, the No Limit duo have created a tribute show combining live music, video images and performances of the famous songwriter’s iconic songs.
