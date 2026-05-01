Sète

CONFERENCE HISTOIRE DE LA MUSIQUE LES SUCCÈS DE LA CHANSON ITALIENNE EN FRANCE

rue Daniele Casanova Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

L’Association Dante Alighieri de Sète et la Médiathèque François Mitterrand proposent une conférence animée par Yvan Gastaut autour de la place de la chanson italienne dans l’espace médiatique français entre 1950 et 1980.À travers de nombreuses archives audiovisuelles, cette rencontre invite le public à explorer la manière dont l’Italie a été représentée en France par la chanson populaire et ses grandes figures artistiques. Entre dolce vita, amour, soleil, nostalgie, migration et engagement politique, la conférence mettra en lumière les échanges culturels et musicaux entre les deux pays.Les circulations d’artistes, les adaptations de chansons, les duos franco-italiens ou encore les auteurs italiens écrivant pour des chanteurs français viendront illustrer cette réflexion sur les liens étroits entre chanson française et chanson italienne.Entre analyse historique et plaisir de redécouvrir des refrains emblématiques, cette conférence propose un voyage sensible au cœur des imaginaires franco-italiens.Nombre de places limité. .

rue Daniele Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 73 82 57 94 dantealighierisete@gmail.com

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L’événement CONFERENCE HISTOIRE DE LA MUSIQUE LES SUCCÈS DE LA CHANSON ITALIENNE EN FRANCE Sète a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE