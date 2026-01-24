CONCERT KORASON Sète
CONCERT KORASON Sète vendredi 22 mai 2026.
CONCERT KORASON
11 bis quai d’Alger Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
KoraSon, concert intimiste à la bougie, par Sébastien Belin.Avec divers instruments traditionnels du monde et au chant.Vous vous installerez confortablement (amenez coussin et couverture pour ça. Il y aura aussi des chaises) et dans la chaude lumière des bougies, tu seras invité à vibrer aux sonorités envoûtantes de la Kora, de la flûte Native, des mélopés archaïques soufflées à fleur de la peau d’un tambour, du son liquidien d’unepercussion en terre,…ou de silences pleins de résonances. .
11 bis quai d’Alger Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40 chaboudm@gmail.com
English :
KoraSon, intimate candlelit concert, by Sébastien Belin.
