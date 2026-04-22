Sète

CONCERT DANYEL WARO

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 27.7 – 27.7 – 27.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

DANYÈL WARO Concert exceptionnel !L’une de ses seules dates en France métropolitaine !

DANYÈL WARO Concert exceptionnel !L’une de ses seules dates en France métropolitaine !Danyèl Waro nous fait l’honneur de faire escale à Sète au Dancing, pour un concert exceptionnel dans la halle du grand Chai.Figure incontournable de la musique réunionnaise et du Maloya, musicien poète, militant de la cause créole, Danyèl Waro est une légende de la musique de l’océan Indien et du monde.Immersion immédiate et festive dans une musique qui incarne l’engagement, le corps et l’âme de toute une île.On se jette sur les préventes !Un concert coproduit par Ceism, RUN Productions et Le Dancing. .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

DANYÈL WARO One of his only dates in mainland France!

L’événement CONCERT DANYEL WARO Sète a été mis à jour le 2026-04-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE