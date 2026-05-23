RENCONTRE AVEC L’AUTRICE LOUISA YOUSFI Sète
RENCONTRE AVEC L’AUTRICE LOUISA YOUSFI Sète jeudi 28 mai 2026.
Sète
RENCONTRE AVEC L’AUTRICE LOUISA YOUSFI
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Rencontre gratuite et tout public avec Louisa Yousfi autour de son ouvrage La grande méthode (éd. La Fabrique, 2026).L’autrice revient sur son parcours et ses écrits, en partenariat avec la Nouvelle Librairie Sétoise. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37
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L’événement RENCONTRE AVEC L’AUTRICE LOUISA YOUSFI Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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