Rendez-vous croisés, Musée Paul Valéry, Sète

Rendez-vous croisés Samedi 23 mai, 18h00 Musée Paul Valéry Hérault

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Pour ce nouvel atelier croisé, Cédric Torne invite Léa Charbit, architecte, spécialiste du paysage et des végétations méditerranéennes.

L’occasion pour les participants d’éprouver par le dessin, de nourrir les courbes, graphismes et les rythmes du trait par un regard singulier sur l’écrin végétal du musée.

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047616 https://www.museepaulvalery-sete.fr/ Collections d’art variées et retraçant l’histoire de Sète et des Sètois : Salle sur les Joutes : palmarès, pavois anciens, gravures, de 1666 à nos jours ; Salle dédiée au poète et académicien Paul Valery, avec vue sur le cimetière marin ; Le groupe Montpellier-Sète, constitué en 1964 autour de François Desnoyer ; OEuvres orientalistes. – En bus : Ligne 5 – En voiture : Un parking de 42 places et 2 places réservées pour personnes à mobilité réduite sont disponibles.

Pour ce nouvel atelier croisé, Cédric Torne invite Léa Charbit, architecte, spécialiste du paysage et des végétations méditerranéennes.

©Musée Paul Valéry