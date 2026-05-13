Concert électronique de Deeat Palace, Crac Occitanie, Sète

Concert électronique de Deeat Palace Samedi 23 mai, 19h00 Crac Occitanie Hérault

Concert gratuit dans la limite des places disponibles (50 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Deeat Palace est le nom de scène de l’artiste Marion Camy-Palou, basée à Bruxelles. Cette musicienne a contribué aux groupes Oktober Lieber, Nacre ou encore Officine.

Souvent associée à la musique noise industrielle et à l’électronique expérimentale, ses performances live prennent la forme d’un récit sonore mêlant une esthétique cinématographique à des textures denses et abrasives. Avec plus de trois EPs et des enregistrements live sur synthétiseurs modulaires, elle développe un univers sonore subtil et nuancé, entre field recording, mur du son et narration abstraite.

Ce concert est proposé dans le cadre d’In a Landscape, une série de concerts proposée par le GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn en partenariat avec le Vent des Signes (Toulouse), le Crac Occitanie et les Beaux-Arts de Sète.

Crac Occitanie 26 quai Aspirant Herber, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie +33467749437 https://crac.laregion.fr Situé à Sète, au bord du Canal Royal et en cœur de ville, le Centre régional d’art contemporain fait face au port et à la Méditerranée. Les volumes exceptionnels de son architecture renvoient à la nature industrielle du bâtiment, à l’origine entrepôt frigorifique pour la conservation du poisson. En 1997, l’architecte Lorenzo Piqueras réhabilite le bâtiment d’origine pour lui donner sa configuration actuelle et en faire un lieu d’exposition exceptionnel de 1200 m2, répartis sur deux étages. Lieu dédié à la

création artistique, le Crac Occitanie propose une programmation d’expositions temporaires, édite des catalogues d’exposition, des livres d’artistes et développe un programme culturel et pédagogique dynamique qui s’adresse à tous les publics à travers des visites guidées, des ateliers, des conférences, des concerts, des performances…

Deeat Palace est le nom de scène de l’artiste Marion Camy-Palou, basée à Bruxelles. Cette musicienne a contribué aux groupes Oktober Lieber, Nacre ou encore Officine.

© Vincent Ducard, 2025.