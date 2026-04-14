Visite libre, Musée Paul Valéry, Sète

Visite libre Samedi 23 mai, 18h00 Musée Paul Valéry Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le Musée Paul Valéry présente : le fonds Paul Valéry, des peintres inspirés par la région et le Midi, les artistes du groupe Montpellier-Sète, les figures emblématiques de la Figuration libre, une collection d’art contemporain, et les peintres sétois de la génération actuelle.

Du 29 mars au 7 juin 2026, le musée accueille l’exposition d’André Cervera Carambolages. Cette exposition propose un voyage entre intime et universel, à travers les méandres de la mémoire, les paysages mouvants de l’imaginaire et l’histoire de l’art, dans un parcours en trois actes réunissant une quarantaine d’œuvres récentes.

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047616 https://www.museepaulvalery-sete.fr/ Collections d’art variées et retraçant l’histoire de Sète et des Sètois : Salle sur les Joutes : palmarès, pavois anciens, gravures, de 1666 à nos jours ; Salle dédiée au poète et académicien Paul Valery, avec vue sur le cimetière marin ; Le groupe Montpellier-Sète, constitué en 1964 autour de François Desnoyer ; OEuvres orientalistes. – En bus : Ligne 5 – En voiture : Un parking de 42 places et 2 places réservées pour personnes à mobilité réduite sont disponibles.

Le Musée Paul Valéry présente : le fonds Paul Valéry, des peintres inspirés par la région et le Midi, les artistes du groupe Montpellier-Sète, les figures emblématiques de la Figuration libre, une et…

©Musée Paul Valéry