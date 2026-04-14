Karaoké. Spécial Georges Brassens et chanson française, Espace Georges Brassens, Sète

Karaoké. Spécial Georges Brassens et chanson française Samedi 23 mai, 18h00 Espace Georges Brassens Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Karaoké animé par Pascal

Venez partager vos chansons préférées de Georges Brassens ou du répertoire français, dans une ambiance conviviale.

Tout public

Entrée libre

Lieu : Auditorium

©FunLive

EN PRELUDE A LA NUIT DES MUSEE

VENDREDI 22 MAI DE 18H A 21H

APERO KARAOKE LIVE AVEC FUN LIVE

Fini les karaokés sur bande son. Le concept de Fun Live : faire chanter les participants dans les conditions d’un vrai concert. Trois musiciens professionnels et expérimentés vous accompagneront sur scène. C’est comme un karaoké mais en mieux. Les morceaux à jouer ? C’est vous qui décidez ! Pour voir la liste des chansons :

https://www.fun-live.fr/repertoire

©FunLive

Espace Georges Brassens 67 bd camille Blanc 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047626 https://www.espace-brassens.fr https://www.facebook.com/espacegeorgesbrassens [{« link »: « https://www.fun-live.fr/repertoire »}] Espace Georges Brassens.

Un musée pour le poète.

L’Espace Georges Brassens qui a ouvert ses portes en 1991 a été pensé non pas comme un musée classique mais comme un lieu consacré au poète musicien.

A l’image de l’artiste épris de liberté auquel il est dédié, cet Espace a été conçu dans un souci de transparence architecturale avec un large panorama s’ouvrant sur l’Etang de Thau : on n’enferme pas un poète !

Georges Brassens vous guide par l’intermédiaire d’un casque d’écoute tout au long du parcours muséographique.

Il vous entraine sur le chemin de sa vie, des premiers pas à la consécration.

Un moment intime chargé d’émotion pour entrer dans l’univers du poète.

Audio guide en anglais, espagnol, italien et allemand.

Audio guide adapté aux enfants.

Tablette en LSF Parking en face de l’Espace Georges Brassens.

Lignes de Bus numéro 3 et 7

Karaoké animé par Pascal

©FunLive