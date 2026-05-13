Ouverture nocturne de l’exposition « Plastic Newspaper » de Lucy McKenzie, Crac Occitanie, Sète

Ouverture nocturne de l’exposition « Plastic Newspaper » de Lucy McKenzie Samedi 23 mai, 14h00 Crac Occitanie Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Avec Plastic Newspaper, Lucy McKenzie (artiste écossaise née en 1977) revient sur les grands thèmes qui ont marqué son travail depuis cinq ans : la statuaire, la mode et l’art des vitrines, la critique féministe du pouvoir et des élites, l’artisanat, les loisirs et les médias de masse.

L’exposition présente un vaste ensemble de peintures, sculptures, affiches, trompe l’oeil, décors, et vêtements. Lucy McKenzie explore les inventions formelles et culturelles qui ont contribué à transformer le quotidien en un spectacle permanent — à l’image des panoramas peints, lieux d’art, de science et d’amusement où se confondent expérience ludique et massification des regards.

Le titre de l’exposition Plastic Newspaper est une métaphore empruntée à l’historienne Vanessa R. Schwartz pour penser les nouveaux médias modernes assemblant contenus visuels, sonores et spatiaux comme au musée Grévin, qui fabriquait des tableaux tridimensionnels afin de montrer les faits de la « vie réelle ».

L’exposition inclut la participation de l’artiste Reba Maybury et de la designeuse Beca Lipscombe.

Cette exposition est organisée en collaboration avec Z33, House for Contemporary Art, Design & Architecture (Hasselt, Belgique) ; Franz-Josefs-Kai 3 (Vienne, Autriche) ; Galerie Daniel Buchholz (Berlin/Cologne, Allemagne) ; Cabinet Gallery (Londres, Royaume- Uni) et avec la participation de l’Université de Montpellier et de sa Faculté de Médecine (Montpellier, France).

Crac Occitanie 26 quai Aspirant Herber, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie +33467749437 https://crac.laregion.fr Situé à Sète, au bord du Canal Royal et en cœur de ville, le Centre régional d’art contemporain fait face au port et à la Méditerranée. Les volumes exceptionnels de son architecture renvoient à la nature industrielle du bâtiment, à l’origine entrepôt frigorifique pour la conservation du poisson. En 1997, l’architecte Lorenzo Piqueras réhabilite le bâtiment d’origine pour lui donner sa configuration actuelle et en faire un lieu d’exposition exceptionnel de 1200 m2, répartis sur deux étages. Lieu dédié à la

création artistique, le Crac Occitanie propose une programmation d’expositions temporaires, édite des catalogues d’exposition, des livres d’artistes et développe un programme culturel et pédagogique dynamique qui s’adresse à tous les publics à travers des visites guidées, des ateliers, des conférences, des concerts, des performances…

Avec _Plastic Newspaper_, Lucy McKenzie (artiste écossaise née en 1977) revient sur les grands thèmes qui ont marqué son travail depuis cinq ans : la statuaire, la mode et l’art des vitrines, la du …

Vue de l’exposition « Plastic Newspaper » de Lucy McKenzie au Crac Occitanie, 2026. « Mural for Cromwell Place (Francis Bacon’s Studio) », 2024. © Courtesy de l’artiste, Galerie Buchholz et Cabinet Gallery – photo Usefull Art Services.