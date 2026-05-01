Sète

FESTIVAL QUEERS

Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Jeudi 28 mai Cabaret Issanka — dès 19h30 (Se tenir, Voix élektriks), entrée 5€, bar & restauration, ouverture 18h30. Vendredi 29 mai Le Dancing — Bingo queer (19h), concert + DJ set, soirée gratuite (sauf bingo), ouverture 18h30.Samedi 30 mai Le Cyclo — expo, rencontre, projection (5€), apéro de clôture, journée gratuite hors projection.

Jeudi 28 Mai 2026Cabaret Issanka, 3 rue de l’Issanka, 34200 Sète19h30 Se tenir | Marine Chavet. | Portraits singuliers d’iels et leurs nouveaux possibles.20h30 Voix élektriks | YO + Beauty & the Beat. | Spectacle poético-électro5€.Bar & petite restauration sur place !Ouverture des portes 18h30Vendredi 29 Mai 2026Le Dancing, 52-54 Quai des Moulins, 34200 Sète19h00 Bingo QUEERS | Animé par Coco Banana & Gutenbearg=> Carton = 2€ || Nombreux lots à gagner !21h30 Concert: Les Miss’U | Le combo ukulélé qui ne manque pas d’airs !20h30 DJ Set Jackson Molok. | House + deep house + nu disco + soul + funk .Soirée gratuite (Sauf cartons Bingo).Bar & petite food truck sur place !Ouverture des portes 18h30Samedi 30 Mai 2026Le Cyclo, 5 rue du 14 Juillet, 34200 Sète12h00 Vernissage photo Les lesbiennes s’affichent | Regards croisés entre Nicole Miquel + Alice Perotti15h30 Rencontre littéraire avec Océan | “Dans la cage Une autobiographie socio-pornographique” (Éd. Julliard)=> Animée par Margot Corentine de la Nouvelle Librairie Sétoise.16h45 Projection Documentaire Fille ou garçon, mon sexe n’est pas mon genre | en présence de la réalisatrice Valérie Mitteaux=> PAF:5€19h30 Apéro clôture de festival.Journée gratuite (Sauf projection).Bar & restauration sur place ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 51 32 75 50 queersete@gmail.com

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English :

Thursday May 28: Cabaret Issanka ? from 7.30pm (Se tenir, Voix élektriks), admission 5?, bar & catering, opening 6.30pm. Friday May 29: Le Dancing ? Queer bingo (7pm), concert + DJ set, free evening (except bingo), opening 6.30pm.Saturday May 30: Le Cyclo ? exhibition, meeting, screening (5?), closing aperitif, free day excluding screening.

L’événement FESTIVAL QUEERS Sète a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE