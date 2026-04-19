FABIENNE ALABRET EPANOUIES Sète
FABIENNE ALABRET EPANOUIES Sète vendredi 8 mai 2026.
Sète
FABIENNE ALABRET EPANOUIES
Sète Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
Coup de cœur du Festival Off d’Avignon 2024, Prix du public au Festival Jacqueline Maillan et au Festival d’Humour de Cabasse, “Épanouies”, ce sont des portraits de femmes, un brin déjantées, détonantes et touchantes Jackie l’étincelle ex- DRH devenue catcheuse, Marie Chantal auto- entrepreneuse reconvertie en rappeuse , Véronique caissière métamorphosée en Tai’chieuse…. Elles ont toutes croisé la route de Paolo Loche, coach de vie, made in Brazil ! Il y a un avant et un après Paolo Loche !Épanouies éclaire avec singularité et humour les changements de vie, l’affirmation de soi, et la gouroutisation du coaching .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com
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L’événement FABIENNE ALABRET EPANOUIES Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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