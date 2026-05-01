Sète

CONCH’ PARTY — L’HUÎTRE DE THAU FAIT SON GRAND PIQUE-NIQUE

RD2, en bord d’étang Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

En soutien à nos conchyliculteurs durement touchés par les événements de l’hiver, nous vous invitons le dimanche 10 mai prochain, à une Conch’Party, de 11h à 17h, sur l’ancien site Lafarge (RD2 entre Sète et Balaruc).

En soutien à nos conchyliculteurs durement touchés par les événements de l’hiver, nous vous invitons le dimanche 10 mai prochain, à une Conch’Party, de 11h à 17h, sur l’ancien site Lafarge (RD2 entre Sète et Balaruc).L’espace sera aménagé avec quelques tables et bancs mais pensez à prendre une nappe ou un plaid, et n’oubliez pas eau, casquette, lunettes de soleil et crème de protection solaire !8 huîtres seront offertes à chaque participantApportez votre pique-nique tiré du sac (possibilité de le compléter sur place avec huîtres supplémentaires, tielles, beignets d’oignons, glaces artisanales et produits des vignerons locaux des AOP Picpoul de Pinet et Muscat de Frontignan)Ambiance musicale avec peña Ateliers de char à joutes pour enfants, de découverte autour de l’ostréiculture (collage, détroquage, …). .

RD2, en bord d’étang Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48

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English :

In support of our shellfish farmers hard hit by the winter?s events, we invite you to a Conch?Party on Sunday May 10, from 11am to 5pm, at the former Lafarge site (RD2 between Sète and Balaruc).

L’événement CONCH’ PARTY — L’HUÎTRE DE THAU FAIT SON GRAND PIQUE-NIQUE Sète a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE