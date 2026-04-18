Sète

ITINERANCE FOTO PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE À SÈTE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-14

Itinérances Foto,rendez-vous photographique annuel de Sète, lance sa 4e édition du 9 au 31 mai prochain. Le festival grandit, affirme son identité, enrichit sa programmation en tissant des liens avec les acteurs culturels sétois…

Itinérances Foto,rendez-vous photographique annuel de Sète, lance sa 4e édition du 9 au 31 mai prochain. Le festival grandit, affirme son identité, enrichit sa programmation en tissant des liens avec les acteurs culturels sétois…La thématique de cette année Et si c’était ça la vie nous interroge sur l’humain, le vivant, sa place au cœur de ce monde énigmatique que les artistes, notamment les photographes, nous aident à questionner, à appréhender.Itinérances Foto- ( IF )-commencera cette année encore par un prélude à la chapelle du Quartier Haut avec deux artistes de renom invités: Dolorès Marat, que le monde de la photographie a souvent honorée pour la singularité de son propos, et Ed Alcock, lauréat du Prix Niepce 2025. Il sera suivi, du 14 au 31 mai, par un parcours photographique gratuit et ouvert à tous les publics à travers les rues, quais, jardins, places et galeries de toute la ville de Sète.Par ce parcours dans plus d’une vingtaine de lieux, trente-trois photographes ainsi qu’un collectif de jeunes diplômés, offriront qualité et diversité au travers de techniques photographiques variées, à un public de fidèles de plus en plus nombreux.Itinérances Fotoest soutenu par la Drac Occitanie, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et la Ville de Sète. .

Sète 34200 Hérault Occitanie itinerances.foto@gmail.com

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English :

Itinérances Foto, Sète’s annual photography event, launches its 4th edition from May 9 to 31. The festival is growing, asserting its identity and enriching its programming by forging links with Sète’s cultural players?

L’événement ITINERANCE FOTO PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-04-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE