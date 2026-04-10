MARCHÉ DES SALINS Sète

Sète

MARCHÉ DES SALINS

Près du centre balnéaire Raoul Fonquerne Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-01

Le marché estival par excellence — intime, bio et local — pour faire le plein de fraîcheur au cœur des grandes vacances sétoises.

Le Marché des Salins — Le rendez-vous estival du quartier neuf

Le marché des Salins se tient chaque mardi, de mai à septembre, près du centre balnéaire Raoul Fonquerne sur le mail. Un marché saisonnier pensé pour animer un quartier en plein essor et offrir un nouveau lieu de vie aux Sétois.

– Une initiative municipale pour un quartier nouveau

Le Marché des Salins a été lancé à l’initiative de la municipalité, afin d’animer ce quartier récent et proche de Villeroy. La ville a souhaité organiser la venue chaque mardi d’étaliers sur le mail central. Un bel exemple de dynamisme municipal pour créer du lien dans les nouveaux quartiers.

– Le bio et le local à l’honneur

Ce marché alimentaire en plein air privilégie l’agriculture biologique et met en avant une sélection de produits alimentaires provenant de producteurs locaux et régionaux. On y trouve une abondance de fruits, légumes, poissons, charcuteries, fromages, miels et vins.

– L’esprit marché de vacances

Les clients décrivent le marché des Salins comme un petit marché tranquille, proposant des produits du terroir issus de producteurs locaux. Ils le décrivent comme un lieu simple et serein, idéal pour faire ses courses de vacances. Une atmosphère détendue, loin de l’agitation du centre-ville, parfaite pour les estivants du quartier.

Des horaires pratiques et bien calés

Les horaires ouverture à 6h et tirage au sort des étaliers à partir de 7h30. Fermeture et départ des commerçants à 13h30. Un système équitable entre les commerçants qui garantit la fraîcheur et la diversité des stands. .

Près du centre balnéaire Raoul Fonquerne Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 74 00

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English :

The quintessential summer market intimate, organic and local to fill up on fresh produce at the heart of Sète’s summer vacations.

L’événement MARCHÉ DES SALINS Sète a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau