Sète

J’ASSUME

Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

J’ASSUME , c’est Maud Mellé en mode survitaminée. 50 ans, deux enfants, un périnée en fuite, une libido qui boude et un monde qui va trop vite… Elle pourrait pleurer mais non !Elle chante, elle danse, elle balance !Avec ses parodies déjantées et son humour affûté, Maud transforme les galères du quotidien en éclats de rire.

J’ASSUME , c’est Maud Mellé en mode survitaminée. 50 ans, deux enfants, un périnée en fuite, une libido qui boude et un monde qui va trop vite… Elle pourrait pleurer mais non !Elle chante, elle danse, elle balance !Avec ses parodies déjantées et son humour affûté, Maud transforme lesgalères du quotidien en éclats de rire.Vieillir ? Elle ASSUME.Être dépassée ? Elle ASSUME.Dire tout ce qu’on tait ? Elle ASSUME à fond.À travers son spectacle, elle ne se contente pas de divertir elle interpelle, fait du bien et surtout, invite à la réflexion.Drôle, sans tabou et complètement déjanté, Un vrai cocktail anti-morosité préparé par Maud … à savourer sans modération ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

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English :

J’ASSUME is Maud Mellé in supercharged mode. 50 years old, two children, a runaway perineum, a sulking libido and a world that’s moving too fast? she could cry, but she doesn’t! She could cry, but she doesn’t! She sings, she dances, she swings! With her crazy parodies and her sharp sense of humor, Maud turns everyday problems into bursts of laughter.

L’événement J’ASSUME Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE