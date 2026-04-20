Sète

LOTO-CINÉ AVEC LES IDÉPHILES

Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Spectacle Loto-ciné par Les IdéphilesAvant même que le spectacle ne commence, le public est mis à contribution chacun peut proposer des faux titres de films, qui serviront de base aux improvisations de la soirée. Sur scène, un maître de cérémonie malicieusement aux commandes et des joueurs prêts à relever tous les défis.Tout au long du spectacle, le hasard est roi ! Des spectateurs, tirés au sort, choisissent les genres cinématographiques des scènes à venir policier, science-fiction, drame, horreur, comédie romantique… Chaque tirage promet une nouvelle ambiance, une nouvelle histoire et des surprises à chaque instant.Loto-Ciné, une soirée unique, pleine d’énergie, d’émotions et d’imagination, où chacun est assuré de passer un excellent moment et de repartir avec des étoiles plein les yeux ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie

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L’événement LOTO-CINÉ AVEC LES IDÉPHILES Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE