Sète

CONCERT SISTER GEORGES

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Avec Félix Liperi (guitare, chant), Alexandre Guichardaz (clarinette, saxophone ténor, chant), Malina Roumegas (violon, chant)Sister Georges réinvente le répertoire de Georges Brassens en version jazz, porté par des musiciens aux influences variées.

Avec Félix Liperi (guitare, chant), Alexandre Guichardaz (clarinette, saxophone ténor, chant), Malina Roumegas (violon, chant)Sister Georges réinvente le répertoire de Georges Brassens en version jazz, porté par des musiciens aux influences variées. Du swing au reggae, en passant par la bossa nova, le collectif offre des interprétations réinventées et improvisées. Une redécouverte vibrante et chaleureuse des chansons du poète sétois.Public adultesGratuitSur réservation reservationbrassens@ville-sete.frA l’occasion de la fête de Saint Georges, en partenariat avec Jazz à Sète .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr

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English : CONCERT SISTER GEORGES

With Félix Liperi (guitar, vocals), Alexandre Guichardaz (clarinet, tenor saxophone, vocals), Malina Roumegas (violin, vocals)Sister Georges reinvents Georges Brassens’ repertoire in a jazz version, carried by musicians with varied influences.

L’événement CONCERT SISTER GEORGES Sète a été mis à jour le 2026-04-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE