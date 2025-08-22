BOUCLE CYCLO N°25 LE TOUR DE L’ÉTANG DE THAU Sète Hérault

BOUCLE CYCLO N°25 LE TOUR DE L’ÉTANG DE THAU Vélo de route Facile

BOUCLE CYCLO N°25 LE TOUR DE L’ÉTANG DE THAU Place André Cambon 34200 Sète Hérault Occitanie

Durée : 270 Distance : 5760.0 Tarif :

C’est un itinéraire emblématique qui emprunte quasi exclusivement des pistes ou voies vertes empruntables par tous les types de vélos. L’étang est omniprésent. Vous le dominez légèrement entre Mèze et Balaruc, avec les parcs à huîtres qui tracent des parallèles à perte de vue. Vous l’admirez depuis la Pointe des Onglous avec vue sur le Mont Saint-Clair.

Facile

+33 4 67 67 71 71

English : BOUCLE CYCLO N°25 LE TOUR DE L’ÉTANG DE THAU

C’est un itinéraire emblématique qui emprunte quasi exclusivement des pistes ou voies vertes empruntables par tous les types de vélos. L’étang est omniprésent. Vous le dominez légèrement entre Mèze et Balaruc, avec les parcs à huîtres qui tracent des parallèles à perte de vue. Vous l’admirez depuis la Pointe des Onglous avec vue sur le Mont Saint-Clair.

Deutsch : BOUCLE CYCLO N°25 LE TOUR DE L’ÉTANG DE THAU

C’est un itinéraire emblématique qui emprunte quasi exclusivement des pistes ou voies vertes empruntables par tous les types de vélos. L’étang est omniprésent. Vous le dominez légèrement entre Mèze et Balaruc, avec les parcs à huîtres qui tracent des parallèles à perte de vue. Vous l’admirez depuis la Pointe des Onglous avec vue sur le Mont Saint-Clair.

Italiano :

Si tratta di un percorso emblematico che utilizza quasi esclusivamente piste o corsie verdi utilizzabili da tutti i tipi di bicicletta. Il lago è onnipresente. Lo si può vedere da Mèze a Balaruc, con i banchi di ostriche che corrono paralleli a perdita d’occhio. Lo si può ammirare dalla Pointe des Onglous con vista sul Mont Saint-Clair.

Español : BOUCLE CYCLO N°25 LE TOUR DE L’ÉTANG DE THAU

C’est un itinéraire emblématique qui emprunte quasi exclusivement des pistes ou voies vertes empruntables par tous les types de vélos. L’étang est omniprésent. Vous le dominez légèrement entre Mèze et Balaruc, avec les parcs à huîtres qui tracent des parallèles à perte de vue. Vous l’admirez depuis la Pointe des Onglous avec vue sur le Mont Saint-Clair.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme