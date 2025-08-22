ROUTE DES VINS DE THAU EN MEDITERRANEE Sète Hérault

ROUTE DES VINS DE THAU EN MEDITERRANEE Voiture

Vignobles & Découvertes ROUTE DES VINS DE THAU EN MEDITERRANEE Rue de Strasbourg 34200 Sète Hérault Occitanie

La Route des Vins Thau en Méditerranée est une route gourmande, des saveurs, de délices. Elle vous donne à vivre un côté mer, un côté terre. Elle est à conjuguer à votre goût, à votre guise, en toute liberté ! Un jour, deux, trois, et pourquoi pas, une semaine… Elle est modulable à l’infini !

https://www.thau-mediterranee.com/ +33 4 67 43 93 08

Italiano :

La Strada del Vino di Thau nel Mediterraneo è un percorso gastronomico, ricco di sapori e delizie. Vi offre l’opportunità di sperimentare il lato mare e il lato terra. È da combinare a proprio gusto, a proprio piacimento, in tutta libertà! Un giorno, due, tre, e perché no, una settimana… È infinitamente adattabile!

