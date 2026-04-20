Sète

ALIENOR CRASH TEST

Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Aliénor revient pour notre plus grand plaisir sur la scène de l’Audace !À 30 ans, on fait le tour du monde ou des enfants.Aliénor, elle, fait des cakes… avec les restes.Oubliez la douceur et la fragilité avec ses textes affûtés, son style bien trempé et son mètre 90, Aliénor ne passe jamais inaperçue.Un spectacle mordant, drôle et sans filtre, où elle croque la vie avec une autodérision jubilatoire. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

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L’événement ALIENOR CRASH TEST Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE