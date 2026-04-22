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CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA Sète

CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA Sète samedi 9 mai 2026.

Adresse : Quai des Moulins

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 20.7 20.7 20.7

Sète

CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 20.7 – 20.7 – 20.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

YUKSEK présente Dance O’ Drome.
YUKSEK présente Dance O’ Drome.Producteur incontournable de la scène électronique, DJ aux mix disco-house colorés, remixeur prolifique (pour Gorillaz, Lana Del Rey, Breakbot…), producteur pour Juliette Armanet ou Clara Luciani, il a aussi façonné la musique et bande son hypnotique d’ En thérapie .Fondateur du label Partyfine, Yuksek a lancé l’émission mythique Dance’O’Drome sur Radio Nova il y a quelques années.   .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English :

YUKSEK presents Dance O’ Drome.

L’événement CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA Sète a été mis à jour le 2026-04-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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