CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA Sète
CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA Sète samedi 9 mai 2026.
Sète
CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA
Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : 20.7 – 20.7 – 20.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
YUKSEK présente Dance O’ Drome.
YUKSEK présente Dance O’ Drome.Producteur incontournable de la scène électronique, DJ aux mix disco-house colorés, remixeur prolifique (pour Gorillaz, Lana Del Rey, Breakbot…), producteur pour Juliette Armanet ou Clara Luciani, il a aussi façonné la musique et bande son hypnotique d’ En thérapie .Fondateur du label Partyfine, Yuksek a lancé l’émission mythique Dance’O’Drome sur Radio Nova il y a quelques années. .
Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
YUKSEK presents Dance O’ Drome.
L’événement CONCERTS YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA Sète a été mis à jour le 2026-04-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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