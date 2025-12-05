À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Sète
À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE
Sète Hérault
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-25
2026-06-10
Mon prochain défi consiste à parcourir plus de 700 km à la force de mes bras, reliant Royan à Sète via le canal des deux mers en 13 jours.
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 48 39 88 19 contact@tony-moggio.fr
English :
My next challenge is to cover more than 700 km on my own, linking Royan to Sète via the Canal des Deux Mers in 13 days.
