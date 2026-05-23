Sète

VISITE AVEC LA COMMISSAIRE D’EXPOSITION MARIE CANET

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Participez à une visite de l’exposition Plastic Newspaper en compagnie de la commissaire Marie Canet, qui présentera les choix artistiques et le projet curatorial.La rencontre se prolongera par le lancement du livre Lucy McKenzie, La locataire, publié aux éditions Bierke Verlag à l’occasion de l’exposition. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37

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L’événement VISITE AVEC LA COMMISSAIRE D’EXPOSITION MARIE CANET Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE