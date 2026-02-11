SOIREE RESTO LIVE MATEO GIPSIES Quartier de la Corniche Sète

SOIREE RESTO LIVE MATEO GIPSIES

Quartier de la Corniche 45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Préparez-vous pour une soirée RESTO LIVE inoubliable avec Mateo Gipsies en duo !

SOIREE RESTO LIVE AVEC MATEO GIPSIESPréparez-vous pour une soirée RESTO LIVE inoubliable avec Mateo Gipsies en duo !Laissez-vous emporter par un tourbillon de rythmes envoûtants et de mélodies enflammées.Mateo Gipsies, accompagné de son complice musical, vous invite à un voyage sonore des plus spectaculaires des ballades sensuelles aux rythmes endiablés, vous traverserez les paysages musicaux du Sud de la France, du Sud de l’Espagne, et même du BrésilAu programme, des reprises des plus grandes légendes de la Rumba Gitane Les Gipsy Kings, Chico & The Gypsies, Manolo & Ricao, Los Reyes, Kendji Girac… sans oublier des morceaux inédits qui vous feront vibrer dès les premières notes.Laissez-vous emporter par l’énergie du duo, leur complicité sur scène et leur passion pour la musique. Une soirée où le cœur et les pieds ne cesseront de battre au rythme des guitares et des voix, pour un moment de pure magie.Ne manquez pas cette expérience musicale unique !Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

Quartier de la Corniche 45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

