Sète

LES 40 ANS DU COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE

15, quai Rhin et. Danube Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-10

Le comité de Sète du Secours populaire célèbre ses 40 ansLe Secours populaire à Sète, c’est quatre décennies de mobilisation des bénévoles auprès des personnes accueillies.L’association reconnue d’utilité publique a, au fil du temps, diversifié ses actions. Outre les colis d’urgence et l’aide alimentaire, elle permet l’accès à la culture, propose des séances d’alphabétisation, favorise les vacances pour tous.Malgré une baisse des subventions, qui génère des difficultés, sa mission demeure solidarité, dignité, accueil.Cette célébration des 40 ans, ouverte à tous, se déroulera dans son local 15 quai Rhin-et-Danube à Sète.Au programme Mercredi 10 juin, pour les enfants en matinée, atelier d’écriture, scrabble. Après-midi récréatif avec jeux et fête foraine ;Jeudi 11 juin, jour de la distribution alimentaire, en matinée, initiation au scrabble (adultes) ; à partir de 16 heures, scène ouverte musique et poésie ;Vendredi 12 juin, en matinée, atelier mémoire et Pop Café, à partir de 15 heures, défilé Pop Mode ;Samedi 27 juin, à 17 heures, verre de la solidarité ouvert à tous.À noter, jusqu’au 27 juin, visite de l’exposition sur les 80 ans du Secours populaire français aux jours et heures d’ouverture du local.Comité de Sète du Secours populaire, 15 quai Rhin-et-Danube. Tél. 04 99 04 98 37 .

15, quai Rhin et. Danube Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 98 37

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L’événement LES 40 ANS DU COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE Sète a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE