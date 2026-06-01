Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau
Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau dimanche 28 juin 2026.
Le Vanneau-Irleau
Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau
Rue de l’Église Le Vanneau-Irleau Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concert 2 Chorales dimanche 28 juin 2026 à 16h00 à l’Église du Vanneau.
La Clé des Mots Chorale de Saint-Hilaire-la-Palude & Cant’Aunis Chorale d’Aigrefeuille d’Aunis
Entrée gratuite .
Rue de l’Église Le Vanneau-Irleau 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lacledesmots.asso@gmail.com
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English : Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau
L’événement Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Niort Marais Poitevin