Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau dimanche 28 juin 2026.

Le Vanneau-Irleau

Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau

Rue de l’Église Le Vanneau-Irleau Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert 2 Chorales dimanche 28 juin 2026 à 16h00 à l’Église du Vanneau.

La Clé des Mots Chorale de Saint-Hilaire-la-Palude & Cant’Aunis Chorale d’Aigrefeuille d’Aunis

Entrée gratuite .

Rue de l’Église Le Vanneau-Irleau 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lacledesmots.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau

L’événement Concert 2 Chorales au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Niort Marais Poitevin