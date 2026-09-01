CONCERT 2 MUSICIENS DE LA SCÈNE TOULOUSAINE Montaigut-sur-Save
dimanche 13 septembre 2026 · Montaigut-sur-Save
Informations pratiques
Montaigut-sur-Save
CONCERT 2 MUSICIENS DE LA SCÈNE TOULOUSAINE
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
À ne pas manquer !
Deux artistes musiciens exceptionnels de la scène toulousaine à la renommée internationale
Kiko Ruiz & Sabrina Mauchet.
Beauté, virtuosité et sensibilité seront au rendez-vous pour un moment unique dans un cadre intime et chaleureux. 15 .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
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English :
%C0 Don’t miss it!
Two exceptional musicians from the Toulouse scene who have gained %E0 international %E9renown:
Kiko Ruiz & Sabrina Mauchet.
L’événement CONCERT 2 MUSICIENS DE LA SCÈNE TOULOUSAINE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE