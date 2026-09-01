Informations pratiques

Montaigut-sur-Save

CONCERT 2 MUSICIENS DE LA SCÈNE TOULOUSAINE

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

À ne pas manquer !

Deux artistes musiciens exceptionnels de la scène toulousaine à la renommée internationale

Kiko Ruiz & Sabrina Mauchet.

Beauté, virtuosité et sensibilité seront au rendez-vous pour un moment unique dans un cadre intime et chaleureux. 15 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

%C0 Don’t miss it!

Two exceptional musicians from the Toulouse scene who have gained %E0 international %E9renown:

Kiko Ruiz & Sabrina Mauchet.

L’événement CONCERT 2 MUSICIENS DE LA SCÈNE TOULOUSAINE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE