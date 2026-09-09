COURS DE DANSE DE SALON Montaigut-sur-Save
mercredi 9 septembre 2026 · Montaigut-sur-Save
Informations pratiques
Montaigut-sur-Save
COURS DE DANSE DE SALON
SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-09
À l’occasion de la rentrée, le club de danse de Montaigut-sur-Save vous propose un cours de danse de salon gratuit et ouvert à tous !
19h30 Débutants
20h30 Intermédiaires
21h30 Confirmés
Nous vous attendons nombreux ! 0 .
SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie montaigutdanse@hotmail.com
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English :
%C0 To kick off the new school year, the Montaigut-sur-Save dance club is offering a free ballroom dance class open to %E0 everyone!
L’événement COURS DE DANSE DE SALON Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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- CONCERT 2 MUSICIENS DE LA SCÈNE TOULOUSAINE Montaigut-sur-Save 13 septembre 2026