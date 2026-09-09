Informations pratiques

Montaigut-sur-Save

COURS DE DANSE DE SALON

SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-09

À l’occasion de la rentrée, le club de danse de Montaigut-sur-Save vous propose un cours de danse de salon gratuit et ouvert à tous !

19h30 Débutants

20h30 Intermédiaires

21h30 Confirmés

Nous vous attendons nombreux ! 0 .

SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie montaigutdanse@hotmail.com

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English :

%C0 To kick off the new school year, the Montaigut-sur-Save dance club is offering a free ballroom dance class open to %E0 everyone!

L’événement COURS DE DANSE DE SALON Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE