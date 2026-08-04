UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Erquy

Concert 4WAY BLUES Restaurant Picky Erquy

samedi 15 août 2026 · Restaurant Picky · Erquy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Restaurant Picky
Adresse
2 bis Place du Nouvel Oupeye
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Concert 4WAY BLUES

Restaurant Picky 2 bis Place du Nouvel Oupeye Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Concert Rock N Roll, buvette et restauration sur place.   .

Restaurant Picky 2 bis Place du Nouvel Oupeye Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 59 16 45 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert 4WAY BLUES Erquy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)