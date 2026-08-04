Concert 4WAY BLUES Restaurant Picky Erquy

Informations pratiques

Erquy

Concert 4WAY BLUES

Restaurant Picky 2 bis Place du Nouvel Oupeye Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Concert Rock N Roll, buvette et restauration sur place. .

Restaurant Picky 2 bis Place du Nouvel Oupeye Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 59 16 45 74

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English :

L’événement Concert 4WAY BLUES Erquy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor