Concert 8°6 Crew (Ska/skinhead/reggae) La Loco Quimperlé
Concert 8°6 Crew (Ska/skinhead/reggae) La Loco Quimperlé samedi 19 septembre 2026.
Concert 8°6 Crew (Ska/skinhead/reggae)
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 03:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Depuis plus de 20 ans, 8°6 CREW se produit sur les scènes ska, reggae et punk-rock de France et d’Europe. La solidité de sa rythmique, la générosité de sa section cuivre et les textes durs et vrais de Charly forgent l’identité du groupe.
Ses influences sont le ska de la période Two-Tone des années 80 (The Specials, Madness), le Third Wave (The Busters, Mr Review, The Toasters) et pour le reggae, les années 70 et 80 de Sly & Robbie, les Twinkle Brothers, Toyan ou encore Yellowman.
Véritable pilier de la scène alternative, 8°6 Crew transforme chaque concert en déferlante festive et engagée !!!
https://youtu.be/Jw5GTtJiSRA .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert 8°6 Crew (Ska/skinhead/reggae)
L’événement Concert 8°6 Crew (Ska/skinhead/reggae) Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS