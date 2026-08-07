Informations pratiques

Brengues

Concert à Brengues grand orchestre cyclo-itinérant des Oiseaux de trottoir!

camping municipal Brengues Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Bientôt dans le Lot et l'Aveyron, au fil des collines, au bord des rivières, au cœur des villages, aux terrasses et sur les marchés vous croiserez peut-être le grand orchestre cyclo-itinérant des Oiseaux de trottoir!

Les Oiseaux de trottoir sont un collectif de musicien.nes, originaires de tous lieux en France, qui se réunissent par orchestre de 15/20 de musiciens pour partir en tournée à bicyclette.

Bientôt dans le Lot et l'Aveyron, au fil des collines, au bord des rivières, au cœur des villages, aux terrasses et sur les marchés vous croiserez peut-être le grand orchestre cyclo-itinérant des Oiseaux de trottoir!

Les Oiseaux de trottoir sont un collectif de musicien.nes, originaires de tous lieux en France, qui se réunissent par orchestre de 15/20 de musiciens pour partir en tournée à bicyclette.

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camping municipal Brengues 46320 Lot Occitanie

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English :

Coming soon to the Lot and theAveyron—through the rolling hills, along the rivers, in the heart of villages, on terraces, and at markets—you might just come across the great traveling cycling orchestra, Les Oiseaux de trottoir!

Les Oiseaux de trottoir is a collective of musicians from all over France who come together in an orchestra of 15 to 20 musicians to go on tour by bicycle.

L’événement Concert à Brengues grand orchestre cyclo-itinérant des Oiseaux de trottoir! Brengues a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Figeac